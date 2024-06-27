برشلونة يستبعد أنسو فاتي من حساباته .. واللاعب يرد على الانتقال إلى دوري روشن!

برشلونة يريد رحيل فاتي بعد عودته من الإعارة..

أصبح الدولي الإسباني أنسو فاتي، لاعب برشلونة المُعار إلى صفوف برايتون الإنجليزي، بشكل عملي خارج حسابات العملاق الكتالوني في الموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن أنسو فاتي (21 عامًا)، يجد صعوبة كبيرة في الاستمرار مع برشلونة، بعد عودته من الإعارة في برايتون، وذلك رغم أن اللاعب سيكون جزءًا من بعثة الفريق في جولة الولايات المتحدة، إلا أنه لن يمثل برشلونة في الموسم المقبل، بعدما نبهت الإدارة الرياضية، ممثلي اللاعب بالبحث عن عروض خارجية هذا الصيف، حال عدم توافقه مع خطط المشروع الرياضي الجديد.

وتتمثل فكرة برشلونة في توفير راتب أنسو، والذي يمتلك عقدًا مع وصيف الدوري الإسباني حتى 2027، ورغم تردده في الرحيل عن قلعة البلوجرانا، إلا أن فاتي يستعد لرحيله المُرتقب، بالتواصل مع وكيله خورخي مينديش، الذي يمتلك بالفعل بعض خيارات الإعارة للاعب، فيما تعد فكرة البيع النهائي هي الأنسب لبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح التقرير أن الفرصة نحو بيع عقد أنسو فاتي بشكل دائم، هو دوري روشن السعودي، ولكن الأمر مستبعد من قِبل اللاعب، فيما يمنح وكيله أولوية لعروض الدوري الإسباني، خاصة وأن أندية مثل إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا، على استعداد لضم فاتي، ولكن الأزمة تكمن في عدم قدرة أي من الأندية الثلاثة تحمل العرض الذي قدمه برايتون في الموسم الماضي، لاستعارة اللاعب، حيث تكفل النادي الإنجليزي، بما يقارب 70 بالمائة من مبلغ اللاعب.

وبشأن مستقبل فاتي، فإن هناك حديثًا بالعفل مع نادي أتلتيكو مدريد، رغم أن النادي يعطي أولوية للاعبي الكرة الآخرين في البلوجرانا، كما يعد باب وولفرهامبتون الإنجليزي مفتوحًا، وهو النادي الذي يعمل عادة من مينديش، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل إسبانيا، حال اضطراره لمغادرة برشلونة.