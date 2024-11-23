برشلونة يسابق الزمن.. الكتالوني ينافس عملاقين إنجليزيين على "واعد أياكس"

حل لمعضلة مركز الظهير الأيمن في النادي الكتالوني

يطمح برشلونة لسد خانة مركز الظهير الأيمن التي يعاني فيها من عدم وجود لاعب أساسي بشكل قاطع والاعتماد على جول كوندي قلب الدفاع بالأساس في هذا المركز، ولذلك فإن النادي الكتالوني يريد دعم تشكيلة المدرب هانز فليك باسم ممتاز في هذه الجبهة.

لذلك، أفادت صحيفة "سبورت" المقربة للنادي الكتالوني بأن برشلونة يستفسر عن حالة ظهير أيمن أياكس امستردام الشاب الهولندي ديفاين رينش، كي يضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا هو هدف آخر لكل من ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين لأغراض متفاوتة، فنادي ليفربول يريد تعزيز هذه الجبهة التي يتوقع أن يرحل منها ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد الصيف المقبل بالمجان ولا يوجد فيها حاليًا سوى الشاب كونور برادلي ولاعب الخبره جو جوميز.

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ويريد برشلونة أن يحسم كل شيء مع اللاعب ومحيطه بشكل سريع، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولذا قد يتخذ أياكس أمستردام خطوة التجديد قريبًا، أو قد تصبح المنافسة على اللاعب أكثر صعوبة على النادي الكتالوني.

يذكر أن فليك كان قد حدد كلا من جول كوندي وهيكتور فورت كلاعبين أساسيين في مركز الظهير الإيمن ولذا فإن هذه الجبهه تحتاج إلى تدعيم كبير، لملاءمة تطلعات الفريق وجماهيره المتعطشة للعودة إلى منصات التتويج خلال السنوات المقبلة.

وسيكون رينش خيارًا جيدًا من الناحية المادية لنادي الرئيس جوان لابورتا الذي لا يستطيع دفع أموال كبيرة في الميركاتو من أجل الأسماء الأكثر سخونة في سوق الانتقالات.