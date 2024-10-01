برشلونة يزاحم عملاق إيطاليا على "خليفة ليفاندوفسكي!"

هل يحصل برشلونة على "مهاجم المستقبل؟"

يطمح برشلونة لتعويض الرحيل المؤكد لروبرت ليفاندوفسكي الصيف المقبل إثر انتهاء عقده مع البلوجرانا، وبعمر 37 عامًا لابد من تجديد الدماء.

عينه في التوقيت الحالي موضوعة على الكندي جوناثان ديفيد نجم ليل الفرنسي، وصاحب الـ 24 ربيعًا، كي يكون رهان المدرب هانزي فليك للمستقبل.

ديفيد ينتهي عقده مع ليل أيضًا الصيف المقبل، لذلك ستكون اللعبة متمثلة في إقناعه بعدم تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي والحصول عليه مجانًا الصيف المقبل.

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لكن هناك عامل آخر يجب أن يضعه برشلونة في الحسبان، وهو ضرورة إقناع اللاعب بالمشروع الرياضي الخاص بالبلوجرانا.

كما أن ديفيد عليه منافسة من عملاق أوروبي آخر يحرص على ضمه منذ عام على الأقل، وهو يوفنتوس الإيطالي، لذلك لن تكون الصفقة ممهدة لكتيبة البلوجرانا.