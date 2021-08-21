برشلونة يرفع سعر موريبا، واللاعب يختار ترك إسبانيا

إيلاش موريبا يقرر تمثيل منتخب غينيا ويتوقف عن اللعب لإسبانيا، وبرشلونة يرفع سعره.

قرر نادي برشلونة رفع السعر الخاص بلاعبه الشاب إيلاش موريبا والذي يمر بفترة تمرد على النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن برشلونة لن يقبل برحيل اللاعب بأقل من 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن فريق مانشستر سيتي الذي يهتم بالحصول على خدمات اللاعب لن يدفع ذلك المبلغ، وسينتظر حتى ينتهي عقده ليحصل على خدماته.

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وكذلك الوضع بالنسبة لايبزيج الألماني، الذي لن يستطيع أن يقدم ذلك المبلغ في الصيف الجاري من أجل ضم اللاعب لصفوفه.

وفي الوقت نفسه لا يمانع تشيلسي المهتم بالحصول عليه من دفع الرقم الذي طلبه برشلونة في اللاعب الشاب.

وقرر برشلونة أن يمضي اللاعب الموسم الجديد في المدرجات دون مشاركة سواء مع الفريق الأول أو مع الشباب حال لم يجدد عقده ولم يرحل في الصيف الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" قرر اللاعب في الوقت نفسه التوقف عن تمثيل منتخبات إسبانيا، واللعب بقميص المنتخب الغيني.

جدير بالذكر أن موريبا كان قد قدم مستويات جيدة في الموسم الماضي رفقة برشلونة، وتوقع له الجميع مستقبل مبهر مع النادي الكتالوني.