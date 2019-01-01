برشلونة يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة نيمار

محاولة أخيرة قبل فوات الأوان

ترددت أنباء جديدة، عن استعداد إدارة نادي برشلونة بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لخوض آخر محاولة لإقناع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بترك نيمار جونيور يعود إلى "كامب نو" قبل غلق الميركاتو الصيفي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل أغلى لاعب في العالم منذ فترة، ما بين شائعات تربط اسمه بالعودة إلى الليجا عبر بوابة غريم الأمس ريال مدريد، وأخرى تؤكد أنه سيعود إلى ناديه السابق، بخلاف ما يتردد عن صعوبة خروجخ من "حديقة الأمراء"، لشروط الإدارة الصعبة للاستغناء عن اللاعب.

واليوم الإثنين، ادعت شبكة (ESPN) الأمريكية، أن الإدارة الكاتلونية ستقوم بآخر محاولة لضم نيمار قبل غلق نافذة انتقالات اللاعبين، وذلك باقتراح إعارته لمدة موسم، مع شرط إلزامي بشراء عقده بعقد دائم، قبل انتهاء مدة الإعارة، دون الكشف عن أية تفاصيل مادية.

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وتبدلت أوضاع صاحب الـ27 عامًا مع الفريق الباريسي، على خلفية مشكلاته خارج المستطيل الأخضر، والتي عجلت بانتهاء شهر العسل بينه وبين الإدارة، كما تجلى في رسالة تحذير الرئيس ناصر الخليفي، وكذا تصريحات مواطنه ليوناردو –المدير الرياضي-، التي اتهم خلالها اللاعب بالتهرب من النادي، لتأخره في العودة لمعسكر الاستعداد للموسم الجديد، وهو ما جعله مادة دسمة في وسائل الإعلام هذا الصيف.