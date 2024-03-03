برشلونة يرفض أن يدع ريال مدريد يتعثر وحده ويسقط أمام بيلباو في ليلة الإصابات!

برشلونة فرط في خطف وصافة الدوري الإسباني...

سقط برشلونة، في فخ التعادل السلبي أمام أتلتيك بيلباو، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، التي جمعت بينهما على ملعب سان ماميس.

وبهذه النتيجة فرط برشلونة في خطف المركز الثاني، بعد وصوله للنقطة 58 في المركز الثالث خلف جيرونا الوصيف بنقطة وحيدة، بينما وصل بيلباو للنقطة 50 في المركز الخامس.

بداية المباراة كانت هادئة، من الجانبين مع ظهور بعض ملامح الخطورة من برشلونة، وجاء التهديد الأول بعد مرور نصف ساعة، عندما سدد كانسيلو بعيدة المدى، تصدى لها الحارس ثم أبعدها الدفاع.

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وفي الدقيقة 23 فرينكي دي يونج، مصابًا في قدمه وتوقفت المباراة لعلاجه، وغادر بعدها الملعب مصابًا وشارك فيران لوبيز بدلًا منه.

وضرب شبح الإصابات فريق برشلونة، مجددًا قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة، عندما سقط بيدري على أرضية الملعب مصابًا، وخرج وشارك لامين يامال بدلًا منه.

وحاول بيلباو خطف هدف التقدم مع انطلاق الشوط الثاني، وسدد إيناكي ويليامز عدة تسديدات ولكنها مرت بسلام على مرمى تير شتيجن، ليستمر التعادل في اللقاء.

واستمرت محاولات الفريقين، لخطف هدف الفوز فيما تبقى من المباراة، ولكن دون خطورة حقيقية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.