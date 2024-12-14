بسبب 20 مليون يورو.. برشلونة يرفض الولايات المتحدة!

برشلونة يتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية...

بالرغم من أننا لم نصل إلى منتصف موسم 2024-2025، إلا أن إدارة برشلونة، بدأت في العمل والاستعداد للموسم الجديد، والتجهيز للفترة التحضيرية.

وبحسب التقرير الذي أذاعه "راديو كتالونيا" فإن برشلونة، قد يتخلى عن إقامته معسكره التحضيري، في الولايات المتحدة الأمريكية، كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، سيستمر في إقامة ثلاث مباريات خلال المعسكر التحضيري، ولكن هذه المرة سيكون في ثلاث دول، بدلًا من دولة واحدة، وهم اليابان، الصين وكوريا الجنوبية.

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وحتى الآن ليس من المتوقع أن نشاهد كلاسيكو، في الفترة التحضرية مثل السنوات الثلاثة الماضية، إذ من المنتظر أن يستمر ريال مدريد، في إقامة معسكره الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد التقرير الإسباني، إلى أن هذا القرار يساهم في فتح أسواقًا جديدة للفريق الكتالوني، مما يساعد في زيادة الأرباح والتي قد تزيد عن 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني الحالي، يستعد لمواجهة ليجانيس، مساء غد الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الليجا على ملعب مونتجويك.