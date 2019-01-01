برشلونة يرغب في التخلص من توران

هل ينجح النادي الكتالوني في الاستفادة المادية من توران؟

يخطط نادي برشلونة للتخلي عن أردا توران، لاعب الفريق المعار إلى صفوف باشاك شهير التركي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

توران لديه عقد ينتهي في برشلونة وفترة الإعارة في الدوري التركي سوف تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أزمات توران في تركيا وإيقافه 16 مباراة بعد الاعتداء على حكم الراية ثم الشجار الذي افتعله في أحد الحانات مع مطرب مشهور تسبب في تعقد موقف اللاعب مع باشاك شهير.

وأوضحت أنّ برشلونة يمتلك حق التفاوض وبيع اللاعب خلال فترة الإعارة ولذلك يحاول إيجاد فرصة للتخلي عن توران في الموسم المقبل.

ويفكر النادي الكتالوني في عرض اللاعب على جالطة سراي التركي إلا أنّه لن يستطيع بيعه بمبلغ مرتفع نظرًا لأزمات الكبيرة التي تحيط به.

ويفضل برشلونة الحصول على أي مقابل مادي من بيعه بدلًا من رحيله في 2020 بالمجان.

جدير بالذكر أنّ توران انضم إلى برشلونة في 2016 ليستمر لموسمين فقط قبل مغادرة النادي في يناير من العام الماضي.