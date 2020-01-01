برشلونة يرد على اتهامات الاختلاس من الخزينة

نادي برشلونة يصدر بيانًا صحفيًا للرد على اتهامات نائب الرئيس المستقيل إيميلي روساود.

أصدر برشلونة بيانًا صحفيًا للرد على اتهامات نائب الرئيس المستقيل مؤخرًا إيميلي روساود بالتلاعب في سجلات النادي المادية.

جاء هذا عبر الموقع الرسمي للنادي، والذي أكد أن الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاتهامات التي تأتي لها من كل حدب وصوب.

وكان ستة من أعضاء مجلس إدارة برشلونة قد تقدموا باستقالتهم في الساعات الأخيرة بسبب خلافات داخل المجلس مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو.

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وكتب النادي في البيان: "ننفي كل ما تم الحديث عنه من اتهامات في الساعات الماضية عن طريق نائب الرئيس السابق إيميلي روساود، ولهذا سنحصل على الرد المناسب عن طريق القانون".

استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة

وأضاف: "أما الاتهامات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التي أثيرت من قبل فيتم تجهيز تقريرًا موسعًا بالوقت الحالي ولا يزال التحقيق فيها جاريًا".

وأردف: "الاستقالات الأخيرة في مجلس الإدارة جاءت بسبب إعادة هيكلة تتم برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لمواجهة التحديثات الأخيرة وتطبيق قرارات ضرورية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".

وكانت إدارة برشلونة قد مرت بأشهر عصيبة للغاية بسبب خلافات مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، وظهور أنباء عن استخدامهم لشركة تسويق إلكتروني لتشويه صورة النجوم وزوجاتهم.

جدير بالذكر أن روساود كان قد أكد أن أحد الأشخاص يتلاعب في خزينة نادي برشلونة لكنه لا يعرف من بالتجديد الذي يقوم بذلك في اتهام خطير لبقية أعضاء مجلس الإدارة.



