برشلونة يرد الضربة لباريس ويفاوض الهلال بخصوص ديمبيلي!

أحمد رفعت
Ousmane Dembele Barcelona 2023-24Getty Images
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هل يستطيع برشلونة إقناع ديمبلي بالانتقال إلى الهلال

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دخل الهلال كمنافس شرس على صفقة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، ليزاحم باريس سان جيرمان على اللاعب، وذلك من أجل التعاقد معه.

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باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع ديمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مسؤولي برشلونة لم يستجيبوا مع العرض الفرنسي حتى الآن.

وأشار الصحفي "سانتي أونا" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن برشلونة يحاول عرقلة الصفقة، ويتأخر في إرسال الأوراق التي تخصها إلى باريس سان جيرمان، لمحاولة نقل اللاعب إلى الهلال.

وأوضح سانتي أن مسؤولي برشلونة يحاولون الموافقة على عرض الهلال مقابل 100 مليون بالإضافة إلى 50 مليون يورو للنادي الإسباني، وهو أكثر من المبلغ الذي سيدفعه باريس سان جيرمان.

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ويرفض ديمبلي مسألة انتقاله إلى نادي الهلال حاليًا، ويفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن تتم الصفقة خلال الفترة القادمة.

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