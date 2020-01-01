برشلونة يُراهن على "بيدري الجديد" لمواجهة الأزمة الاقتصادية

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تداولت تقارير صحفية كتالونية عزم إدارة برشلونة المراهنة على بعض الصفقات الشابة غير المكلفة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي في الآونة الأخيرة.

ومع فيروس كورونا وما ترتب عليه من توقف تدفق الإيرادات للبرسا، ازدادت خسائر البلوجرانا كثيرًا واضطر إلى الاستغناء عن عدد من لاعبيه الصيف الماضي وسيواصل على نفس الشاكلة الموسم المقبل.

لذلك فإن دعم الفريق بصفقات كبيرة بات من الصعب للغاية بسبب قلة الموارد في الوقت الذي أظهر فيه بيدري نجاحًا بارزًا رغم قدومه من الدرجة الثانية وهو في عامه السابع عشر فقط.

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بناء على ما سبق، ستراهن إدارة البرسا على تكرار تجربة بيدري، وأحد الخيارات المتاحة أمامهم هو إيفان سان خوسيه "تشوكي" أحد أبرز المواهب الإسبانية حاليًا، والذي ينشط مع شباب بلد الوليد.

صانع الألعاب البالغ من العمر 16 عامًا يُتابع عن كثب من قبل كشافي برشلونة في الأشهر الماضية، وتحديدًا منذ ما قبل كورونا عندما كان نجم فريقه بتسجيله 21 هدفًا في دوري الشباب.

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هذا الموسم، صُعِّد تشوكي ليلعب رفقة فريق الرديف وأبلى بلاءً حسنًا أيضًا، الأمر الذي يجعل إدارة برشلونة تسعى للدخول على خط المفاوضات معه ومع عائلته في الفترة المقبلة لضمه إلى كامب نو.

خيار التعاقد مع تشوكي وغيره من المواهب يبدو الأكثر واقعية في الفترة الراهنة بالنسبة للبرسا، فمهما بلغت منافسة الأندية الأخرى لن تزيد قيمة تلك الصفقات عن 10 ملايين يورو، في الوقت الذي يمكن أن يُكلف فيه نيمار أو لاوتارو مارتينيز الخزينة أكثر من 100 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية لبرشلونة ستقام في نهاية شهر يناير من عام 2021، وقد وعد أغلب المرشحين بالتعاقد مع نجوم كبار رغم الأزمة المادية التي جميعًا اعترفوا بضرورة مواجهتها بشتى السبل.