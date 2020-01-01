برشلونة يخطف جوهرة برازيلية من ليفربول

صفقة ستكون مميزة..

أصبح برشلونة على مشارف التعاقد مع جوستافو مايا، أحد أبرز اللاعبين الشباب البرازيلين والذي ينشط في شباب ساو باولو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مايا لقيّ اهتمامًا من عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ليفربول، كما كان أتلتيكو مدريد على رأس الطامحين في الحصول على خدمات ابن الـ18 ربيعًا.

لكن بحسب آخر التقارير الواردة من الصحف البرازيلية، فإن مسؤولي البرسا سوف يلتقون خلال الأيام المقبلة مع نظرائهم في ساو باولو من أجل إغلاق الصفقة ووصول اللاعب لكامب نو في الأشهر المقبلة.

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برشلونة وافق على دفع مليون يورو لساو باولو، على أن يتم دفع 3.5 مليون آخرين ليصبح النادي يملك 70% من اللاعب، بينما الثلاثين الباقين للنادي البرازيلي.

ورغم أزمة فيروس كورونا وما أتت به من توابع اقتصادية سيئة على برشلونة تسببت في تأجيل دفع بقية الأموال، لكن من غير المتوقع أن تنهار الصفقة والاتفاق بسبب ذلك.

مايا لم يسبق له وأن لعب رفقة الفريق الأول في ساو باولو، حيث نشط فقط في قطاعات الشباب ولعب على الصعيد الدولي مع منتخب البرازيل بمختلف فئاته العمرية، وقد جذب أنظار كشافي البلوجرانا بما قدمه من أداء في السنة الأخيرة.

يذكر أن مايا يلعب في مركز المهاجم الصريح، وقد تكون صفقة التعاقد معه مثالية في ظل بحث برشلونة عن خليفة للويس سواريز بعد تقدمه في العمر.