برشلونة يخطط لضم مدافع فالنسيا

برشلونة بدأ بالفعل خطته لسوق الانتقالات الصيفية

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع قلب دفاع نادي فالنسيا الإسباني والذي يلعب بقدمه اليسرى، هوجو جويامون، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جويامون شارك في مباراتي تشيلسي في دوري أبطال أوروبا وإيبور في كأس ملك إسبانيا وكانت أول مشاركة له بالليجا ضد ريال سوسيداد مساء أمس، السبت.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة يتابع صاحب الـ 20 عامًا عن قرب ويرغب في الحصول على خدماته في الصيف المقبل.

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ويستغل النادي الكتالوني انتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل للحصول على خدماته بالمجان على أن ينضم للفريق الرديف قبل تصعيده مستقبلًا للفريق الأول.

برشلونة يعاني من إصابات عديدة في صفوفه والتي طالت لويس سواريز وعثمان ديمبيلي وجوردي ألبا وسيرجي روبيرتو.

ونجح البلوجرانا في ضم مارتن برايثوايت من ليجانيس بشكل استثنائي مستغلًا غياب ديمبيلي لفترة تتجاوز الأشهر الستة.