برشلونة يختار بديل نيمار ولاوتارو من بايرن ميونخ

تقارير صحفية إسبانية تكشف عن بديل نيمار ولاوتارو مارتينيز حال فشل برشلونة في ضمهما من باريس سان جيرمان وإنتر.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وضع إدارة برشلونة لخطة جديدة من أجل سوق الانتقالات الصيفية المقبل والذي من المفترض أن ينطلق في يوليو القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني حول أنظاره نحو ألمانيا من أجل ضم البديل في حال فشل في ضم الثنائي نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة برشلونة هي ضم اللاعب كينجسلي كومان من صفوف بايرن ميونخ الألماني ليكون الخطة البديلة له في سوق الانتقالات.

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وقد يكلف اللاعب نادي برشلونة حوالي 60 مليون يورو في سوق الانتقالات حال توجه لضمه بحسب ما أوضحت الصحيفة، وهي القيمة التي ستساعد برشلونة على إتمام صفقات أخرى.

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ويسعى برشلونة بشكل أساسي هذا الصيف لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ونيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وكان كومان قد بدأ مشواره في بايرن ميونخ تحت قيادة بيب جوارديولا ويعرف بشكل جيد للغاية طرق لعب النادي الكتالوني وسيكون تأقلمه سهلًا في ظل وجود عدد كبير من الفرنسيين بالنادي الكتالوني.

وحصل اللاعب الفرنسي صاحب الـ23 عامًا على لقبي دوري فرنسي رفقة باريس سان جيرمان بالإضافة للقبي دوري إيطالي في صفوف يوفنتوس قبل أن ينضم لبايرن ميونخ ويحصل على أربعة ألقاب دوري ألماني.ه

جدير بالذكر أن كومان كان قد لعب 24 مباراة هذا الموسم رفقة بايرن ميونخ سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع مثلهم في كل البطولات.