برشلونة يخبر نيكو ويليامز بموعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع بيلباو!

برشلونة يستقر على وقت دفع الشرط الجزائي لنيكو ويليامز...

استقرت إدارة برشلونة، على الوقت الذي ستدفع فيه الشرط الجزائي لحسم صفقة نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، وضمه للفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح التعاقد مع ويليامز، أولوية بالنسبة للفريق الكتالوني، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في ارتداء قميص البلوجرانا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن برشلونة، أخبر اللاعب الشاب أنه سيكون قادر على دفع الشرط الجزائي، قبل منتصف أغسطس المقبل، بعد عودة اللاعب من عطلته.

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ويقضي ويليامز صاحب الـ 22، عطلته السنوية في الوقت الحالي، بعدما ساهم في فوز المنتخب الإسباني ببطولة يورو 2024، التي استضافتها ألمانيا خلال الأسابيع الماضية، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات يوم 11 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الشرط الجزائي في عقد ويليامز مع بيلباو يقدر بنحو 60 مليون يورو، ولكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الكتالوني، فلن يتمكن برشلونة، من تفعيل الشرط الجزائي وتسجيل اللاعب في حال التعاقد معه، إلا بعد التخلي عن بعض اللاعبين وتقليل سقف الرواتب.