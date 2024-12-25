برشلونة يخبر ديكو بخطته للموسم المقبل.. خمسة راحلين محتملين!

النادي الكتالوني يعد العدة لموسم قوي من الناحية الاقتصادية

بدأت عملية التخطيط للموسم المقبل في برشلونة، وهناك بعض القرارات التي رسمتها إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا للإدارة الرياضية التي يرأسها ديكو بشأن إستراتيجية النادي الصيف المقبل.

بعض هذه الملفات قد يبدأ في سوق الانتقالات الشتوية، وأهمها البدء في إجراء عمليات البيع، الهدف هو الصيف المقبل لكن بعض الأمور قد تبدأ في الشتاء رغم إعلان إداريي برشلونة في أوقات سابق ألا شيء سيحدث في يناير.

ورصد برشلونة مبلغ 80 مليون يورو كحد أدنى لعمليات الرحيل، وفقًا لصحيفة "سبورت"، لكن قد يستهدف ديكو ما هو أكثر، وهذا يعني أن بعض الأسماء الثقيلة في تشكيلة البلوجرانا قد تغادر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المركزان الأكثر اشتمالًا على لاعبين مرشحين للرحيل، هما قلب الدفاع ووسط الملعب، مع وجود أسماء مثل إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن اللذين قد يجذبان العروض من الدوري الإنجليزي، وأيضًا وجود بابلو توري الذي اختفى من خطط هانزي فليك، وفرينكي دي يونج صاحب الراتب العالي، رغم أنه ليس في خطط المدرب الألماني الأساسية.

هناك لاعب واحد في الهجوم قد يكون أولوية بالنسبة لعملية الرحيل، هو أنسو فاتي، لكن برشلونة ينتظر منه تقديم عرض جيد فيما تبقى من الموسم كي يستطيع تسويقه بمقابل مرضٍ في سوق الانتقالات.