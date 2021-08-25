برشلونة يحذف اسم أومتيتي من قائمة الراحلين

أومتيتي باقٍ في برشلونة هذا الموسم

كشفت مصادر صحفية اليوم أن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني قد إتخذ قراره النهائي بشأن مصير لاعب الفريق الفرنسي، صامويل أومتيتي.

وكان أومتيتي ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني للتخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.

وفقاً لما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن اللاعب صامويل أومتيتي مستمر في صفوف نادي برشلونة هذا الصيف.

وأضافت أن اللاعب الفرنسي اجتمع مع رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، لشرح أسباب رغبته في الاستمرار.

وأكدت أنه أسفر الاجتماع أن اللاعب سيبقى في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي كما أنه ستتاح إليه فرصة للعب.

وأشارت أن الفرنسي مستعد أيضًا لخفض أرباحه، كما فعل لاعبين آخرين مثل جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، الذين وافقوا على خفض رواتبهم لإعادة النادي للطريق الصحيح من الناحية المادية.

أومتيتي يعرف أنه ليس أولوية بالنسبة لرونالد كومان لكنه يريد أن تتاح له الفرصة لإقناعه بأنه يستطيع العودة لتقديم أفضل نسخة لديه.

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