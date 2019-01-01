برشلونة يحدد 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه الهولندي

برشلونة يحدد 100 مليون يورو كشرط جزائي للاستغناء عن المدافع الهولندي الواعد فان بيجين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وضع برشلونة 100 مليون يورو كشرط جزائي للاستغناء عن المدافع الهولندي الواعد فان بيجين والذي بات مطمعًا للعديد من الأندية في الآونة الأخيرة.

وصل الظهير البالغ من العمر 20 عامًا إلى برشلونة قادمًا من ناك بريدا الهولندي بعقد مبدأي يمتد لعامين.

وأعلن نادي برشلونة أمس الخميس أنه تعاقد مع الظهير الهولندي مايك فان بيجين لمدة عامين، في عقد ينتهي في صيف العام 2021.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وأعلن برشلونة عن شرط جزائي كبير للاعبه الشاب، حيث وضع 100 مليون يورو كشرط جزائي، أي ما يساوي 89 مليون باوند، و 113 مليون دولار.

وكان برشلونة قد تعاقد مع النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من نادي أياكس أمستردام خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

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يذكر أن برشلونة يسعى لتدعيم صفوفه في الوقت الحالي، سواء على مستوى الفريق الأول أو على مستوى الفئات السنية المختلفة.