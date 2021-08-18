برشلونة يحدد سعر التخلص من موريبا

برشلونة يحاول التخلص من إيلاش موريبا ويحدد سعره بالفعل.

أدرك نادي برشلونة الإسباني بالفعل أن الوضع مع ممثلي لاعب الوسط الشاب إيلاش موريبا لا رجعة فيه، وأن اللاعب لن يجدد بالفعل عقده مع الفريق بأي شكل كان.

عقد موريبا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، ومع رفض اللاعب للتجديد فإنه قد يقضي منافسات موسم 2021-2022 في المدرجات بدون خوض أي مباراة.

ويفكر برشلونة الآن في خياراته بشأن موريبا الذي تم إبعاده بالفعل عن الفريق الأول ويتدرب حاليًا مع فريق الرديف دون أي مشاركة في المباريات.

ما هو قرار برشلونة بشأن موريبا؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يفكر جديًا في الاستفادة من الموسم الأخير في عقد موريبا عبر بيعه لأحد الأندية المهتمة بخدماته، بدلًا من جلوسه في المدرجات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حدد بالفعل أنه لن يتخلى عن خدمات موريبا بأقل من 15 مليون يورو، وهو مبلغ قد لا يقبل أي نادٍ بدفعه للحصول على اللاعب الشاب.

برشلونة تلقى بالفعل عرضًا من أجل موريبا من أحد الأندية الألمانية بقيمة خمسة ملايين يورو، وهو العرض الذي رفضه النادي الكتالوني مباشرة.

ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي، إلا أن برشلونة يصر على أنه لن يترك موريبا يرحل بأي ثمن، ولذلك فإنه يطلب الحصول على 15 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى مبلغ يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو كمتغيرات.

وإذا لم يغادر موريبا برشلونة بهذا الشرط أو يجدد عقده، فإن اللاعب سيقضي كامل الموسم في المدرجات، وسيكتفى فقط بالتدريب مع الفريق الرديف.

ما هو موقف ممثلي موريبا من برشلونة؟

يعرف ممثلو موريبا بالفعل أنه لن يكون هناك المزيد من الاجتماعات مع إدارة برشلونة، إلا في حالة قيامهم بإبلاغ النادي عن قبولهم عرض التجديد أو تقديم عرض جيد لرحيل اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات.

وحتى يومنا هذا، فإن برشلونة واقعي تمامًا ويفترض أن فرص بقاء اللاعب لما تبقى من الموسم والمغادرة مجانًا في الصيف المقبل هي الأكثر احتمالًا.

ومع ذلك، يعتقد برشلونة أن الموقف غير المرن الذي تم اتخاذه مع موريبا سيكون بمثابة رسالة تحذير لجميع اللاعبين الشباب الذين قد يكون لديهم استراتيجية مماثلة في المستقبل.

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