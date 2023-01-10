برشلونة يحاول هزيمة تشيلسي وخطف ابن نجمه السابق

صفقة غير متوقعة قد تحدث في يناير

وضع نادي برشلونة الإسباني الجناح الفرنسي ماركوس تورام، ضمن الأهداف المقترحة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تورام عقده ينتهي مع بوروسيا مونشنجلادباخ الصيف القادم ولا توجد لديه نية من أجل التجديد، كما أن النادي الألماني لا يمانع فكرة التخلي عنه بمقابل مادي منخفض في يناير، وسط اهتمام من تشيلسي بضمه.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة لم يكن لديه خطة للتعاقد مع لاعبين جدد بالميركاتو الشتوي بسبب الوضع المالي المعقد للنادي، ولكن فرصة ضم تورام بقيمة منخفضة التكلفة تبدو مغرية للغاية.

وأشارت إلى أن قسم الكشافة في برشلونة خرج بالعديد من التقارير الإيجابية عن مستوى تورام بعد مشاهدته على الطبيعة أكثر من مرة، وهناك تحمس من المدرب تشافي هيرنانديز تجاه فكرة جلبه للنادي بسبب قدرته على اللعب كمهاجم صريح وكجناح أيضًا مثلما فعل مع فرنسا في كأس العالم 2022.

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ولكن المهمة لا تبدو سهلة لضم ابن نجم برشلونة السابق ليليان تورام، بوجود محاولات من أتلتيكو مدريد وتشيلسي وإنتر للحصول على خدماته.

جدير بالذكر أن تورام لعب 15 مباراة مع جلادباخ هذا الموسم ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 2 بقميص الفريق الألماني.