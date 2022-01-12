برشلونة يحاول التخلص من ديمبيلي، واللاعب يرفض !

يصر موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، على عدم رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو القادم، ولم يتوصل إلى اتفاق حول التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

ويأتي ذلك بسبب توتر الأوضاع بين الطرفين في الوقت الحالي، وعدم استعداد النادي الكتالوني لتلبية مطالب اللاعب المادية.

ما هي خطة برشلونة؟

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن برشلونة يريد التخلص من اللاعب في يناير بمقابل مادي مخفض في حالة عدم رغبته بالتجديد.

وهو الأمر الذي يرفضه وكيل ديمبيلي، حيث يفضل رحيله في الصيف، مع منح الأولوية للدوري الإنجليزي كوجهة مفضلة له.

وأوضحت الإذاعة أن إدارة برشلونة تشعر بالغضب من تصريحات سيسوكو الأخيرة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية وهجومه على إدارة تشافي لموقف ديمبيلي

كيف يخطط ديمبيلي لمستقبله؟

شدد موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي على إدارة برشلونة، أن اللاعب لن يغادر في يناير، وسيرحل في الصيف لو لم يقم النادي بتلبية مطالبه المادية.

وتعتبر الأولوية في الوقت الحالي للدوري الإنجليزي، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وتشيلسي.

ومن جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة ينتظر إجابة ديمبيلي النهائية حول التجديد هذا الأسبوع، مع رفضهم بذل المزيد من الجهد ودفع 30 مليون يورو سنويًا و15 مليون يورو عمولة لوكيله.

اقرأ أيضًا ..