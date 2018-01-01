برشلونة يحاول إبقاء حدادي حتى نهاية عقده

مارسيليا الأقرب للحصول على خدمات مهاجم برشلونة ولكن في الميركاتو الشتوي

يسعى نادي برشلونة الإسباني، للتخلص من مهاجمه منير حدادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حدادي يعاني من التجاهل التام في برشلونة، حيث لا يعتمد عليه المدرب إرنستو فالفيردي بشكل كبير.

لا أمان في إيطاليا - شجار في فلورنسا بين جماهير بولونيا وتورينو

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن مارسيليا هو الأقرب للتعاقد مع صاحب الأصول المغربية في يناير.

ويأتي ذلك لحاجة الفريق لمهاجم جديد، لهبوط مستوى الثنائي كوستاس ميتروجلو وفاليري جيرمان.

📅 في مثل هذا اليوم من عام 2009، سجل فرناندو توريس هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



🔥 أصبح أسرع لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفاً في المنافسة 🔴 pic.twitter.com/bYyT8Q5L4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وعلى الجانب الآخر يريد أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرسا، الانتظار حتى الصيف القادم، موعد نهاية عقد حدادي مع النادي الكتالوني.

جول 25 | سفيان هني: سأقاتل مع سبارتك للفوز بالألقاب والجزائر تحتاج للاستقرار

مبرر برشلونة في هذه الخطوة، هو عدم وجود بدائل كافية لمركز المهاجم الصريح الذي يشغله الأوروجوياني لويس سواريز.

ويواجه مارسيليا منافسة شرسة على ضم صاحب الـ23 عاماً، من أندية ديبورتيفو ألافيس، سيلتا فيجو وإشبيليه وريال بيتيس.