برشلونة يجهز مفاجأة في سوق الانتقالات الأسبوع المقبل

ما هي المفاجأة المتوقعة لبرشلونة خلال الأيام المقبلة؟

كشفت تقارير صحفية كتالونية أنّ نادي برشلونة سوف يُعلن عن صفقة مدوية خلال الأسبوع المقبل وقبل أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

برشلونة خسر للمرة الأولى تحت قيادة كيكي سيتين أمام فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وقال راديو كتالونيا إن مصادر خاصة داخل برشلونة أكدت توصل الفريق لاتفاق نهائي للتعاقد مع مهاجم وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل وقبل الأول من فبراير.

ورغم أنّ المصدر لم يكشف عن الصفقة، إلا أنّه بحسب الراديو فإن برشلونة سوف يتعاقد مع لوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

وأكد أنّ أرتورو فيدال سوف يغادر إلى النيراتزوري في صفقة تبادلية دون الكشف عن قيمة المبلغ المدفوع وسواء كانت على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي.

برشلونة يعاني من قلة التهديف منذ تعرض لويس سواريز للإصابة أمام أتلتيكو مدريد وغيابه لفترة تصل إلى 4 أشهر.

ويحاول البلوجرانا جلب رودريجو مورينو من فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل مقابل 50 مليون يورو.