برشلونة يجدد عقد نجمه الواعد حتى 2029.. ويكمل خطة إبقاء الشباب

النجم الواعد يتلقى عقدًا جديدًا

يواصل برشلونة خطة التعاقدية الجديدة، حيث يطمح النادي الكتالوني إلى تأمين المواهب الشابة والتي باتت تشكل دعائم أساسية لفريق المدرب هانزي فليك.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أشار إلى أن النادي الكتالوني اتخذ خطوة تجاه أحد أهم عناصره الشابة وهو المتألق فيرمين لوبيز.

برشلونة أبرم كل التفاصيل حول عقد لوبيز الجديد والممتد حتى عام 2029 مؤكدًا أن الإعلان سيكون قريبًا مع زيادة في الراتب والشرط الجزائي.

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وسيكون برشلونة مطالبًا بعد حسم ملف لوبيز، للنظر إلى أولويات أخرى في التعاقد على رأسها الثنائي جافي وبيدري، ثم حسم ملفي فرينكي دي يونج ورونالدو أراوخو.

يذكر أن برشلونة بات يعتمد اعتمادًا شبه كلي على شبابه في الموسم الجاري، والأمر يؤتي أكله، حيث يتصدر برشلونة الدوري الإسباني ويطمح للسير بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا حين يلاقي بايرن ميونخ في الجولة الثالثة، الأربعاء.