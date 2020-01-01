برشلونة يُجدد اهتمامه بنجم يوفنتوس

هل تحدث الصفقة؟

عاد برشلونة مرة أخرى إلى الاهتمام بالتعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل دعم مركز الجناح الأيمن لكتيبة كيكي سيتين.

الصحف الإيطالية تحدثت إبان الميركاتو الشتوي المنقضي عن سعيّ البرسا لضم بيرنارديسكي مقابل منح اليوفي خدمات إيفان راكيتيتش، غير أن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

الآن بات رحيل صاحب الـ26 عامًا عن اليوفي مسألة وقت ليس إلا بعدما خرج من حسابات المدرب ماوريسيو ساري في الآونة الأخيرة، ويبدو أن البلوجرانا سيستغل ذلك للانقضاض عليه.

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ولا يتوقع أن تكون عملية التفاوض صعبة، حيث سبق وأن أعلن اللاعب في تصريحات بالأشهر الماضية أن اهتمام برشلونة بخدماته "يُشعره بالفخر" مما يُعزز سهولة موافقته على الرحيل للكامب نو.

ومنذ أن رحل مالكوم في الصيف الماضي إلى زينت ولم يتعاقد برشلونة مع أي لاعب لدعم مركز الجناح إلا في الشهر الماضي مع مارتن بريثوايت، الذي في الأساس يلعب في مركز المهاجم الصريح.

تقارير إيطالية أيضًا تحدثت عن احتمالية إقحام بيرنارديسكي في صفقة تبادلية بين يوفنتوس وميلان، ينتقل بمقتضاها الدولي الإيطالي إلى الروسونيري فيما يتحصل البيانكونيري على خدمات الحارس الواعد جيانلويجي دوناروما.

يذكر أن بيرنارديسكي قد شارك هذا الموسم في 24 مباراة فقط بمختلف المسابقات بقميص اليوفي، وتمكن من تسجيل هدف يتيم وصنع مثله قبل توقف النشاط بفعل تفشي فيروس كورونا.



