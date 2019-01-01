برشلونة يتنافس مع مانشستر سيتي على نجم يوفنتوس

الصيف سيشهد صراعًا كبيرًا عليه..

يضع برشلونة رودريجو بيتانكور، متوسط ميدان يوفنتوس، على رأس أولوياته للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه يبدو أنه لن يكون الوحيد المهتم بالظفر به.

اهتمام برشلونة ببينتانكور ليس بالجديد، إذ حاولت إدارة البرسا أن تتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لدرجة أنه كان أولوية عن التعاقد مع أنطوان جريزمان.

الدولي الأوروجويائي لا يعيش أفضل فتراته مع يوفنتوس، فبعد وصول الثنائي آرون رامسي وأدريان رابيوت، لم يعد خيارًا أساسيًا بالنسبة للمدرب ماوريسيو ساري.

بالتالي، فإن الأقرب هو خروج صاحب الـ22 عامًا في الصيف المقبل، وبرشلونة على وجه التحديد، يُعد أبرز وأهم المهتمين بخدماته.

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وخاض بيتانكور مع اليوفي هذا الموسم 8 مباريات فقط على مستوى الدوري، وثلاث في دوري أبطال أوروبا، وقدّم إلى البيانكونيري تمريرتين حاسمتين.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يسعى هو الآخر للتعاقد مع بيتانكور، ويفترض أن يصارع برشلونة على ضمه.

السيتي سيكون في حاجة الموسم المقبل لتدعيم منتصف ميدانه، في ظل الرحيل المتوقع لإلكاي جوندوجان بسبب التقدم في العمر، وقد وقع اختيار بيب جوارديولا على بيتانكور ليكون خليفة للدولي الألماني.

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يذكر أن بيتانكور قد انضم إلى اليوفي قادمًا من بوكا جونيورز في صيف 2017 نظير 12.5 مليون يورو، في الوقت الذي يُتوقع أن يكلف خزائن أي فريق يسعى إلى ضمه من 35 لـ40 مليون يورو.