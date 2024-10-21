صاحب مباراة إنتر الجدلية.. برشلونة يتلقى أخبارًا محبطة بشأن حكم مباراة بايرن ميونخ

حكم مباراة بايرن وبرشلونة يقلق الفريق الكتالوني...

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة برشلونة، وبايرن ميونخ المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، وسط حالة من عدم التفاؤل داخل صفوف الفريق الكتالوني.

ويستعد برشلونة، لاستضافة نظيره بايرن ميونخ، مساء يوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بينهما على ملعب مونتجويك.

وسبق أن تولى فينسيتش، مهمة تحكيم مباراة واحدة فقط لبرشلونة، كانت ضد إنتر على ملعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-23، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

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وشهدت تلك المباراة حالة غضب كبيرة من جانب الفريق الكتالوني، تجاه حكم اللقاء، خاصة بعدما ألغى هدفًا سجله بيدري، وسط احتجاج من لاعبي برشلونة.

وبخلاف الهدف الملغي، رفض الحكم السلوفيني، إشهار بطاقة حمراء في وجه هاكان تشالهان أوغلو، لاعب إنتر بعد تدخله القوي، وعدم احتساب ركلة جزاء، لبرشلونة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

على الجانب الآخر أدار الحكم فينسيتش، مباراتين لبايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا، كان آخرهم فوز على لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد في مارس 2024، وتعادل مع فياريال في أبريل 2022.