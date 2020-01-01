برشلونة يتسبب في أزمة بين الخليفي ومبابي

أزمة محتملة يتسبب فيها برشلونة

يخطط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، للسير على خطى برشلونة وخفض راتب كيليان مبابي وعدد من اللاعبين خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

لاعبو برشلونة وافقوا على خفض الرواتب لكنّهم رفضوا المقترح الذي يخصم 70% من راتب اللاعبين.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ رئيس نادي باريس سان جيرمان يفكر في السير على خطى برشلونة ويقتطع من رواتب عدد من اللاعبين وعلى رأسهم مبابي.

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وأوضحت الصحيفة أنّ سان جيرمان يدفع 371 مليون يورو رواتب للاعبين من أصل 637 مليون يورو يصرفها الفريق سنويًا.

وأكدت الصحيفة أنّ نيمار يحصل على 49 مليون يورو سنويًا بما في ذلك الحوافز والمكافآت المختلفة وهو ضعف ما يحصل عليه مبابي بواقع 21.2 مليون يورو.

وقد يتسبب قرار الخليفي المتوقع في أزمة داخل النادي، ويعد مبابي أكثر المتضررين نظرًا لأن راتبه أقل من راتب نيمار.

جدير بالذكر أنّ عدد من الأندية قررت تقليص رواتب اللاعبين وخاصة في الدوري الألماني بعد أن بدأ بوروسيا مونشنجلادباخ المبادرة.