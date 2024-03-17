برشلونة يترقب .. نجم بايرن ميونخ "المنبوذ" تحت مقصلة المدرب الجديد!

هل ينجح برشلونة في ضم نجم بايرن ميونخ؟

أصبح موقف برايان زراجوزا ضبابي مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، بعد أن أصبح منبوذًا من جانب مدربه توماس توخيل، وسط ترقب كبير من جانب نادي برشلونة الإسباني.

ورفض توخيل تواجد زراجوزا رفقة فريقه خلال الفترة الماضية، لأنه يُعاني من أزمة التكيف بسبب عامل اللغة، الذي يجعله لا يستطيع الاندماج مع اللاعبين.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن وضع برايان رفقة بايرن ميونخ يدعو للقلق، حيث يترقب نادي برشلونة للموقف لأنه مطلوب من جانب النادي.

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برايان انتقل إلى بايرن ميونخ، بعد تلقيه عروضًا من لايبزيج وناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن برشلونة كان يُريد ضمه من غرناطة، حيث طلبوا تأجيل الصفقة حتى الصيف ليتمكنوا من إتمامها، لينتقل إلى بايرن ميونخ بعدها.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الذي سيخلف توماس توخيل هو من سيحدد موقف برايان زارجوزا مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل على سبيل الإعارة، ووقتها سيكون برشلونة أول من سيتقدم بعرض لاستعارته أو الحصول على خدماته بشكل نهائي.

ولكن تبقى أولوية زارجوزا هي الاستمرار مع بايرن ميونخ والنجاح بالدوري الألماني، على الرغم من أنه يعرف أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، في ظل وجود عناصر هجومية رائعة بالفريق البافاري.