برشلونة يتحرك رسميًا لحفظ حقه في هدف ليفاندوفسكي الملغي ضد سوسييداد

إدارة برشلونة تتحرك...

اتخذت إدارة برشلونة، قرارًا لحفظ حقها في الأزمة التحكيمية الأخيرة التي شهدتها مباراة الفريق الكتالوني، أمام ريال سوسييداد، بالدوري الإسباني، عندما ألغى الحكم هدفًا سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت مباراة برشلونة، وريال سوسييداد، مساء أمس الأحد بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز سوسييداد بهدف دون رد، الكثير من الجدل التحكيمي، اعتراضًا على الغاء هدف ليفاندوفسكي، بداعي التسلل.

ومن جانبها أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة برشلونة، تنتظر توضيحات من لجنة الحكام بشأن حالة التسلل، خاصة وأن الصور المنتشرة تثبت صحة الهدف.

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وأكدت إدارة برشلونة، أن نيتها ليست مهاجمة التحكيم ولكن معرفة كيف تعمل خاصية التسلل شبه التلقائي، بوجود حكم الفيديو وكيف من الممكن أن تصبح الرسومات التي يتم انتاجها مختلفة عن الصور الحقيقية.

وشددت إدارة الفريق الكتالوني، على أنها تأمل ألا تتكرر مثل تلك الأخطاء سواء مع برشلونة، أو أي فريق من الفرق المشاركة في الدوري الإسباني بشكل عام.

جدير بالذكر أن لجنة الحكام، كانت قد أكدت في وقت سابق أنها قامت بمراجعة اللقطات باستخدام 10 كاميرات إضافية، مقارنة بالكاميرات المستخدمة في البث التلفزيوني للتأكد من صحة القرار، ورأت صحة قرار تقنية الفيديو.