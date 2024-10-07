الاتحاد الأوروبي السبب.. برشلونة يعلن تأجيل العودة إلى كامب نو رسميًا

برشلونة يؤجل العودة إلى كامب نو...

كشفت إيلينا فورت، نائبة رئيس نادي برشلونة، أن إدارة الفريق الكتالوني، تستهدف العودة إلى ملعب كامب نو، الذي يشهد عمليات تجديد خلال عام 2024.

وأقامت فورت، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين للإعلان فيه عن تفاصيل العودة إلى ملعب كامب نو، الذي ستكون سعته الجماهيرية بعد أعمال التجديدات هي 62 ألف متفرجًا.

وقالت فورت في المؤتمر الصحفي: " نعمل على العودة قبل نهاية العام، لكن هناك عوامل قد تغير الخطط، الآن يجب أن يُنجز العمل بسرعة لمنح الترخيص اللازم لتنفيذ العودة بعد ذلك، ستكون هناك خطوات نهائية وعمليات تحقق لتنفيذها".

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة، كان يريد العودة إلى ملعب كامب نو أمام أتلتيكو مدريد، في نهاية ديسمبر المقبل، أو أمام فالنسيا أحد يومي 25 أو 26 يناير القادم.

وأفادت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب من الناحية اللوجستية، أن يشارك الفريق على ملعب كامب نو، ثم يخوض مباراته الأخيرة أمام أتالانتا في نهاية يناير على ملعب مونتجويك، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي، تنص على أن يخوض كل فريق مبارياته في دور المجموعات، على ملعب واحد فقط، ولا يحق له تغيير الملعب، لذا لن يشارك برشلونة، أمام أتالانتا، على ملعب كامب نو، حتى إذا كان الملعب جاهزًا.