برشلونة يؤازر جوميش في إصابته ويتمنى له العودة السريعة

نشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر، تغريدة لدعم أندري جوميش، لاعبه السابق ولاعب إيفرتون الحالي بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها اليوم.

وكان هيونج مين سون، لاعب توتنهام، قد تدخل بعنف على جوميش وتسبب له في كسر بالكاحل خلال مباراة إيفرتون والسبيرز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في البريميرليج.

We are sorry to hear about the horrible injury of André Gomes. We wish you a speedy recovery, and our thoughts are with you. 💙❤️🙏 https://t.co/f9vVMtBQT9