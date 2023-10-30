برشلونة ومانشستر سيتي يسيطران على جوائز أفضل الأندية!

النادي الكتالوني هو الأفضل في كرة قدم السيدات!

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن جوائز أفضل الأندية في العالم عن العام الماضي، والتي تصدرها برشلونة فيما يتعلق بفرق السيدات.

حيث فاز النادي الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا الثاني له في تاريخه بعد عودة تاريخية من التأخر بهدفين نظيفين أمام فولفسبورج.

الجائزة استلمها جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الذي حضر رفقة قائدة الفريق والمدير الفني له في مسرح دو شاتليه في باريس.

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كما فاز مانشستر سيتي بلقب النادي الأفضل للرجال، بعدما حقق الثلاثية التاريخية لأول مرة على الإطلاق بالفوز بالدوري والكأس في إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

سيتي كان قد سجل 32 هدفًا فقط في دوري أبطال أوروبا بالعام الماضي، وتلقى الجائزة مجموعة من نجوم مانشستر سيتي من ضمنهم إرلينج هالاند جوليان ألفاريز، بحضور إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة أيضًا، الذي منح زملاءه التحية على الجائزة.