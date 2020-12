برشلونة وقادش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة وقادش في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري الإسباني 2020-2021، والتي يستضيفها ستاد رامون دي كارانزا ..

قادش 1 × 1 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

63' الثااااااااااااااااااااااني لقادش عن طريق نيجريدو...

57' التعااااااااااااااااادل لبرشلونة عن طريق ألكالا بالخطأ في مرماه.

50' ميسي يرسل كرة إلى منطقة الجزاء حيث برايثوايت وبيدري، لكن ليديسما هو الأقرب.

46' بداية الشوط الثاني...

دخول عثمان ديمبيلي وبيدري بدلاً من كوتينيو ومينجويزا.

49' نهاية الشوط الأول...

47' ميسي يرسل عرضية من اليمين تمر من كوتينيو ودي يونج وتصل لألبا الذي يرسل تسديدة تمر بسلام.

42' ميسي يتوغل بالكرة حتى يصل للحارس ليديسما، والذي يخرج من مرماه ويعترض الكرة.

35' ميسي يمرر كرة لديست الذي يرسل عرضية يبعدها ألكالا قبل الوصول لبرايثوايت.

31' تبديل أول لقادش بدخول لو ألكالا بدلاً من ماورو لوبيز الذي يخرج بداعي الإصابة

26' ميسي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تمر من الجدار ثم يعترضها ليديسما.

24' خطأ لبرشلونة من أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من يونسون على ميسي.

21' خطأ لبرشلونة من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء، ينفذه ميسي بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

17' أمامية راااااااااااائعة من ميسي تصل لبرايثوايت في يمين منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة يبعدها ليديسما ببراعة.

14' خطيييييييرة لبرشلونة بعرضية أرضية من اليمين عن طريق ديست، تمر من جريزمان وتصل لألبا الذي يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

11' الحكم يوقف اللعب للتأكد من اللقطة، ثم يشير إلى صحة الهدف.

8' ركنية لقادش من اليمين نفذت بعرضية أربكت دفاع برشلونة ووصلت الكرة لخيمينز الذي أرسل تسديدة سكنت الشباك.

8' جوووووووووووووووول أول لقادش عن طريق ألفارو خيمينيز.

7' عرضية من اليسر عن طريق كوتينيو تمر من على رأس خيمينيز دون خطورة.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل قادش:

يبدأ المدرب ألفارو كيرفيرا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

جيريميان ليديسما

ألفونسو إسبينا - ماركوس ماورو - فالي - إيزاك كارسيلين

جايرو إزكييردز - يان بدويجير - ينس يونسون - ألبيرتو بيريا

ألفارو خيمينيز - أليكس فيرنانديز

البدلاء: فيليب مالباشيتش - إيفان أليخو - بيدرو ألكالا - دافيد خيل - ألفارو نيجريدو - أوجوستو فيرنانديز - نانو ميسا - أنتوني لوزانو - خورخي بومبو - بوبي أديكاني - جون أندير جاريدو - كارلوس أكابو.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - أوسكار مينجيزا - سيرجينيو ديست

فيليبي كوتينيو - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ليونيل ميسي

البدلاء: جونيور فيربو - رونالد أراوخو - بيدري - ترينكاو - كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - ريكي بوتش - عثمان ديمبيلي - نيتو - إنياكي بينيا.

لا يقدم الفريق الكتالوني أفضل مواسمه على الإطلاق، فهو في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، أما قادش الصاعد حديثًا فيحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة وقادش في الجولة 12 من الدوري الإسباني 2020-21...