برشلونة وسيلفا من جديد.. هل ستتحقق آمال اللاعب هذه المرة؟

البرتغالي في دائرة اهتمام برشلونة مرة آخرى

أعربت تقارير صحفية أخيرة عن اهتمام إدارة برشلونة بالتعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي.

قد سبق ووضع النادي الكاتالوني أنظاره على البرتغالي، لكن لم تتصعد الأمور إلى مفاوضات رسمية مع اللاعب أوناديه.

وكشفت التقارير أن اللاعب لا يزال حزينا من عدم الانتقال لبرشلونة في الصيف الماضي.

موقف مانشستر سيتي من برناردو سيلفا؟

أوضحت تقارير نشرتها صحيفة "The Athletic" أن برناردو سيلفا يريد تجربة جديدة ويأمل الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي.

ومن جانب إدارة مانشستر سيتي، فقد صرحت أنها لن تقف في طريق اللاعب إذا أراد الرحيل، وأخبرت وكيله "قدموا لنا العروض الجيدة وسيرحل".

أرقام البرتغالي مع سيتي هذا الموسم؟

انضم صاحب الـ 27عامًا إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي في صفقة كلفت خزينة النادي 50 مليون يورو.

شارك البرتغالي خلال تلك الأربع سنوات في 201 مباراة سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 44 آخرين.

ويذكر أن عقد برناردو مع سيتي ساري حتى 2025.

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