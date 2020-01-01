برشلونة v ريال بيتيس

برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

أحمد رضوان
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تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو

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برشلونة 0 × 0 ريال بيتيس 
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برشلونة - دينامو كييف - دوري ابطال اوروبا

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    1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

    تشكيل ريال بيتيس:

    يبدأ المدرب بيليجريني بالتشكيل التالي...

    التشكيل | 4-3-3

    كلاوديو برافو
    أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون
    سيرخيو كاناليس - جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو
    كريستيان تيو - أنطونيو سانابريا - خواكين

    تشكيل برشلونة:

    يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...

    التشكيل | 4-3-3

    مارك أندريه تير شتيجن
    جوري ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو
    بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
    أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

    أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس المقامة على الكامب نو، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.

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