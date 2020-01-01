برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
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برشلونة 0 × 0 ريال بيتيس
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...
تشكيل ريال بيتيس:
يبدأ المدرب بيليجريني بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-3-3
كلاوديو برافو
أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى ماندي - إيمرسون
سيرخيو كاناليس - جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو
كريستيان تيو - أنطونيو سانابريا - خواكين
💚🤍💚— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) November 7, 2020
Our eleven for #BarçaRealBetis ! #BetisDay pic.twitter.com/KKzqWFthvF
تشكيل برشلونة:
يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
جوري ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج
أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي
#Culers ! Here’s your starting XI for #BarçaBetis ! 🦾🟦🟥 pic.twitter.com/X6nNvJ9H0L— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020
أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس المقامة على الكامب نو، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.