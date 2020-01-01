برشلونة ودينامو كييف: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة أمام دينامو كييف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة على الملعب الأولمبي بأوكرانيا

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دينامو كييف × برشلونة

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تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا - سيرجينيو ديست

ميراليم بيانيتش - كارليس ألينا

بيدري - فيليبي كوتينيو - ترينكاو

مارتن برايثوايت

تشكيل دينامو كييف:

التشكيل | 4-3-3

جريجوري بوزخان

توماس كيدزيورا - إيليا زاباراني - فيتالي ميكولينكو - أليكساندر كارافايف

فلادومير شيبيلوف - فيتالي بويالسكي - دينيس هرماش

ميكولا شابارينكو - بنيامين فيربيتش - كارلوس دي بينا

يحتل نادي دينامو كييف الأوكراني المركز الثالث في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة متعادلًا مع الفريق المجري ومتفوقًا فقط بفارق الأهداف، وخلال الثلاث مباريات الأولى خسر الفريق الأوكراني من يوفنتوس بهدفين مقابل لاشيء، وتعادل مع فيرينتسفاروش وخسر من برشلونة .

قدم البارسا بداية قوية في دوري الأبطال هذا الموسم، ويحتل حتى الآن صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على فيرينتسافاروش المجري بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم تفوق على يوفنتوس الذي يقع معه في نفس المجموعة بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهم على ستاد يوفنتوس، والانتصار على الفريق الأوكراني في الجولة السابقة بهدفين لهدف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة أمام دينامو كييف في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.