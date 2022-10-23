برشلونة وبيلباو .. الجرأة على التجربة تقود تشافي للنجاح

النادي الكتالوني اكتسح بيلباو بأفكار جديدة يظهرها تشافي لأول مرة مع برشلونة.

حقق فريق برشلونة الفوز على نظيره وضيفه أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني بأربعة أهداف نظيفة.

جاء هذا الفوز في ظل سيطرة واكتساح كامل لأصحاب الأرض، حيث سجلوا أول ثلاثة أهداف في عشر دقائق فقط قبل أن تنخفض سرعة المواجهة بشكل تلقائي.

النادي الكتالوني أراد أن ينظم مجهوده في ظل تلاحم المباريات وهو أمر مفهوم وفي ظل الخشونة الكبيرة لنجوم أتلتيك بيلباو فقد كان ذلك هو الخيار الأفضل.

تجربة تشافي الأولى

لكن الخيار الخاص بتخفيض رتم اللعب بعد النصف ساعة الأولى وسقوط جافي وخروجه مصابًا لم يكن الخيار الذكي الوحيد في تلك المواجهة.

تشافي قبل اللقاء اختار أن يتخلى عن الجناح الأيسر بشكل تام وأن يلعب بجبهة هجومية واحدة فقط وأن يركز عليها في وجود عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو.

المدير الفني للنادي الكتالوني ربما لعب على الورق بثلاثي في خط الهجوم حيث رأينا الشكل التكتيكي قبل بداية اللقاء يشير لمشاركة جافي كجناح أيسر.

لكن في الواقع فلا جافي ولا بديله فرانك كيسييه الذي لعب بعد إصابة الإسباني ولا أي لاعب من وسط الملعب اقترب حتى من مركز الجناح الأيسر.

في الواقع كان تشافي يلعب بطريقة 4-4-2 في وجود ليفاندوفسكي كرأس حربة صريح وديمبيلي كجناح متحرك على الخط ينضم للقلب في حالة صعود سيرجي روبيرتو.

التجربة الثانية

بعد دقائق من بداية الشوط الثاني قرر تشافي أن يعدل بعض الشيء على طريقته الدفاعية، وأن يدفع بثلاثي في خط الدفاع حيث أخرج كوندي ودفع بماركوس ألونسو.

لعب برشلونة لدقائق طويلة بتلك الطريقة قبل أن يخرج سيرجي روبيرتو بداعي الإصابة في الكتف ويعود كيسي بدلًا منه في الدفاع.

برشلونة سبق له أن لعب بثلاثي دفاعي خلال فترة الإعداد، وقبل ذلك بسنوات تحت قيادة لويس إنريكي عندما أراد الفريق العودة في النتيجة بشكل تاريخي ضد باريس سان جيرمان.

تلك الطريق تثبت فاعلية كبيرة بعض الأحيان بالنسبة للنادي الكتالوني، لكن أمام فريق مستسلم هجوميًا مثل أتلتيك بيلباو تلقى ثلاثة أهداف في ظرف عشر دقائق لا يمكن الاعتماد على نتائجها كثيرًا في تقييم التجربة بشكل كامل.

همسة في أذن ديمبيلي

النجم الفرنسي ظهر اليوم حاسمًا وصاحب قرارات سريعة ومتميزة طوال أحداث المباراة في الوقت الذي شارك فيه قبل أن يغادر أرض الملعب.

ديمبيلي بصم على كافة أهداف برشلونة في لقاء بيلباو بواقع هدف سجله وثلاثة صنعهم وكان يمكنه تسجيل وصناعة المزيد لولا سوء التوفيق.

تلك النسخة من ديمبيلي هي بالتحديد التي فعل تشافي كل شيء وتحدى إدارة برشلونة حتى يضمن الحصول عليها في فريقه ومشروعه.

أما ذلك اللاعب الذي يتلعثم ولا يستطيع استلام أو تسليم الكرة ويأخذ من الوقت ما يزيد عن عما هو مطلوب لاتخاذ أي قرار، والذي شاهدناه في الأسابيع الأخيرة فهو شخص لا يعرفه تشافي ولا تريد جماهير النادي الكتالوني معرفته.

بيت القصيد

برشلونة قدم أفضل نسخة له منذ العودة من التوقف الدولي ضد أتلتيك بيلباو في مواجهة اعتاد برشلونة التعثر فيها في السنوات الأخيرة بالتعادل أو الخسارة وتكرر ذلك في الدوري والكأس.

تلك النسخة ظهرت بفضل مغامرة تشافي وخروجه عن المألوف، حتى نجوم بيلباو ومديرهم الفني صرحوا بذلك بعد اللقاء وأكدوا إنهم لم ينتظروا من برشلونة اللعب بتلك الطريقة.

ربما تكون تلك التجربة هي ما يحتاجه برشلونة للوصول إلى أفضل شكل ممكن، وربما يمكن السر في التنوع التكتيكي والمرونة في التبديل بين الطرق المختلفة.