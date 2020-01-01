برشلونة وبايرن ميونخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب دا لوز..

برشلونة 1 × 4 بايرن ميونخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

45' نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ برباعية لهدف.. البافاري يبدو أقرب لنصف النهائي في مباراة من أسوأ مباريات برشلونة.

43' سواريز كاد يقلص النتيجة بتسديدة على الطائر قوية ولكن نوير يتألق ويزود عن مرماه ببراعة.

41' البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب جيورم بواتينج بعد تدخل عنيف على لويس سواريز.

34' انهيار كامل لبرشلونة وسيطرة شبه مطلقة لبايرن ميونخ، ثلاث فرص متتالية كادت أن تزيد الغلة مجددًا.

30' مووووووووووولر! الرابع من عرضية مميزة من كيميش له على الزاوية القريبة يضعها في شباك شتيجن.

28' خطأ في التحضير كاد أن يكلف برشلونة الهدف الرابع لكن هذه المرة شتيجن يتصدى لانفراد ليفاندوفسكي.

27' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! جنابري يحرز الثالث بعد تمريرة أكثر من رائعة من جوريتسكا له وتسديدة قوية في الشباك!

25' شتيجن كاد أن يتسبب في كارثة! عرضية من بريشيتش خرج وفشل في مسكها لترتد إلى مولر لكنه صلح خطأه بالتصدي لتسديدة مولر.

23' بواتينج كاد أن يكرر خطأ ألابا! عرضية من روبيرتو أخرجها ومرت بجوار المرمى بأمتار قليلة.

21' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! بريشيتش يدرك التقدم لبايرن ميونخ بعد خطأ من سيميدو من الخروج بالكرة ومرتدة من جنابري للكرواتي الذي سددها أرضية بقوة في الشباك رغم ارتطامها بقدم شتيجن.

19' ميسي مرة أخرى!! اختراق مميزة منه وتسديدة لكنها أتت ضعيفة في يد مانويل نوير.

18' بايرن يضغط وبرشلونة متراجع، فرص غير خطيرة في الست دقائق الماضية، لكن يبدو أن البافاري الأقرب حتى الآن.

12' ليفاندوفسكي يهدر التقدم، بعد تمريرة ذكية من ألكنتارا لمولر صنعها له برأسه داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة ليفا على الطائر أتت خارج المرمى.

11' بايرن يرد بعرضية من ديفيس لولا تدخل كليمون لونجليه لوصلت إلى رأس مولر وسكنت الشباك.

10' ميسييييييييي!!!! عرضية تمر من الجميع وترتطم في القائم الأيسر.. ما أمتع المباراة!

8' فرصة هدف التقدم لبرشلونة لولا تألق نوير.. تمريرة مميزة بعد اختراق رائع من سيميدو جعلت سواريز ينفرد بنوير ولكن العملاق تصدى لتسديدة الأوروجوياني.

6' جووووووووووووول برشلونة! دافيد ألابا عن طريق الخطأ في مرماه بعد عرضية من ألابا شتتها ألابا بقدمه عن طريق الخطأ في مرمى نوير! مباراة مشتعلة.

5' بايرن ميونخ يضغط بصورة غير طبيعية.. برشلونة يحاول الهدوء لكن ضغط بايرن يحرمهم دائمًا من الكرة

3' جووووووووووووووووووووووووول بايرن ميونخ! توماس مولر يحرز هدف المقدمة بعدما تسلم الكرة ومررها لليفاندوفسكي فمررها له داخل منطقة الجزاء ليسددها في شباك شتيجن.

2' فيدااااااااال! مرتدة لبرشلونة وعرضية أرضية من سيرجيو روبيرتو كادت أن تصل إلى فيدال لولا تدخل نوير.

1' الآن تبدأ القمة! هل يتمكن برشلونة من كسر تفوق بايرن؟ هذا ما سنعرفه في الدقائق المقبلة.

دقيقة صمت على أرواح ضحايا فيروس كورونا

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-4-2

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

أرتورو فيدال - فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

ليونيل ميسي - لويس سواريز

البدلاء: رونالد آراخو - لودوفيت ريس - أنطوان جريزمان - نيتو - إيناكي بينا - عثمان ديمبيلي - منشو - ريكي بويج - جونيور فيربو - إيفان راكيتيتش - إنسو فاتي - أوسكار مينجويزا

تشكيل بايرن ميونخ:

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - جوشوا كيميش

ليون جورتيسكا - تياجو ألكنتارا

إيفان بريشيتش - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

البدلاء: خافي مارتينيز - جوشوا زيركزي - رون هوفمان - كينجلسي كومان - سفِن أولرايش - لوكاس هيرنانديز - توليسو - فيليبي كوتينيو - جمال موسيالا - ألفارو أودريوزولا - نيكلاس زوله - مايكل كويسانسي

سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون، فهل يتأهل البلوجرانا ويواجه مدربه القديم بيب جوارديولا من جديد؟

أما بايرن ميونخ فوصل لهذا الدور بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي 7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.

برشلونة قبل أن يفوز على نابولي تأهل من المركز الأول من مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند ونادي الإنتر الإيطالي وسلافيا براج، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة.