برشلونة وباريس سان جيرمان يترقبان .. ليفربول يدرس بيع نجمه في الصيف!

ليفربول قد يتخلى عن أحد نجومه

يبدو أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس بجدية فكرة بيع أحد نجومه الأساسيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط ترقب من جانب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "The Athletic" إلى أن ليفربول سيتعين عليه اتخاذ قرارًا بشأن النجم الكولومبي لويس دياز خلال الفترة المقبلة، حيث سينتظر عودته إلى إنجلترا بعد كوبا أمريكا.

وأضافت الصحيفة أن بطولة كوبا أمريكا ستكون ضرورية من أجل تحليل مستوى لويس دياز، لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبله مع الفريق.

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ويستهدف ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة التعاقد مع لويس دياز، ولكن يبقى العرض الأقوى من النادي الإسباني، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات رسمية، ولكن بعد كوبا أمريكا سيكون هناك حسم بشأن هذا الأمر.

ومن الممكن أن يوافق ليفربول على بيع دياز حال تلقيه عرضًا بقيمة 78 مليون يورو، حيث سيكون إدواردز عضو مجموعة فينواي الرياضية هو المسؤول عن اتخاذ القرارات الرياضية في ليفربول، كما أشارت الصحيفة.

ويمتلك دياز عقدًا مع ليفربول حتى 2027، حيث يعد من أهم العناصر التي قد يعتمد عليها المدرب الهولندي سلوت، لأنه يتناسب مع أسلوبه.