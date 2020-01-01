برشلونة وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام إيبار والتي تقام بملعب كامب نو لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني بغياب ليونيل ميسي

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برشلونة 0 × 0 إيبار

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35' تسديدة قوية للغاية من كيكي جارسيا من ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء لكن شتيجن يتصدى لها ثم يتابعها ديست إلى ركنية للضيوف.

33' عرضية رائعة من جونيور فيربو باتجاه برايثوايت يحولها برأسه تجاه المرمى لكن لسوء حظه تأتي بجواره بأمتار.

25' تقنية الفيديو تلغي الهدف لوجود برايثوايت في وضعية تسلل.. التعادل السلبي يعود مرة أخرى.

24' جووووووووووووووووووووووووووووول! عكس سيرة المباراة برشلونة يحرز الهدف من أول فرصة، عرضية من فيربو حولها برايثوايت إلى المرمى.

17' على عكس المتوقع أو المفترض فمن يمتلك الكرة هو إيبار! لكن عجز هجومي عن صناعة أي خطورة على مرمى تير شتيجن حتى الآن.

10' إيبار يظهر للمرة الأولى في مناطق برشلونة من عرضية لو لمسها أحد لدخلت الشباك، ارتدت لإنوي ليسددها أرضية لكن أتت بجوار المرمى بأمتار.

7' مارتن برايثوايت يهدر ركلة الجزاء، سددها خارج المرمى تمامًا في الجبهة اليُمنى.

6' حكم المباراة يحتسبها ركلة جزاء بعد العودة لمشاهدة اللعبة

4' عرضية خطيرة لبرشلونة لكن مدافع إيبار يخرجها من قلب المرمى بصورة لا تصدق.. برشلونة بعدها طالب بركلة جزاء بعد تدخل على مينجويزا والفار يراجع.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

تير شتيجن

كليمون لونجليه - رونالد آراوخو - أوسكار مينجويزا

جونيور فيربو - فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - سيرجينو ديست

بيدري - مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان

تشكيل إيبار:

يبدأ المدرب مينديليبار بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماركو ديمتروفيتش

رافا سواريس - بيدرو بيجاس - إستيبان بورجوس - أليخاندرو بوزو

بابا ديوب - سيرخيو ألفاريز

تاكاشي أونوي - إدو إكسبوزيتو - كادزيور

كيكي جارسيا

ويغيب ليونيل ميسي عن هذه المباراة لأسباب شخصية، على أن يعود في مباراة الجولة المقبلة بصورة طبيعية.

باتت كل المواجهات لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة رونالد كومان من أجل العودة والاقتراب قليلًا من صدارة الليجا التي يقبع فيها قطبي العاصمة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد بـ32 نقطة لكل منهما، ما يُزيد من أهمية وقيمة مباراة إيبار.

أخيرًا قدّم البرسا مردودًا جيدًا طمأن الجماهير نسبيًا، عندما فاز الجولة الماضية على بلد الوليد بهدفين نظيفين، ما جعله يرتقي إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة أمام إيبار في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.