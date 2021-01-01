برشلونة وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة برشلونة أمام إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني والمقامة على ملعب كامب نو..

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برشلونة 0 × 0 إلتشي

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1' الفرصة الأولى الخطيرة لبرشلونة بعد تمريرة من دي يونج لترينكاو داخل منطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية لكن الحارس باديا يتألق وينقذ الهدف الأول للبرسا.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إلتشي:

التشكيل | 3-4-3

إدجار باديا

باراجان - جونزالو فيردو - خوسيما سانشيز

يوهان موجيكا - أومونيكي مفولو - راؤول جوتي - سيفونتيس

إيميليانو ريجوني - لوكاس بوي - بيري ميا

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - بيدري

مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي - ترينكاو

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، وثمانية نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يقع إلتشي الذي يعاني من سلسلة من الهزائم، في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 22 مواجهة.

لن يكون أمام الفريق الكتالوني بقيادة كومان إلا الفوز بعد أن حقق تعادل بطعم الهزيمة في الجولة الماضية أمام قادش، كما عانى الفريق من هزيمة في دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح باريس سان جيرمان، وبلا شك هذا ما يحتاجه ميسي ورفاقه للتمسك بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب لا ليجا هذا الموسم.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة أمام إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، بملعب كامب نو.