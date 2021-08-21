برشلونة وأتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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بيلباو 1 × 1 برشلونة

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين برشلونة وبيلباو بهدف لكل فريق

90' طررررد مبااااااااشر لإريك جارسيا بعد أن قام بعرقلة ويليامز الذي كاد ينفرد بالمرمى

89' عرررضية من ألبا ولكن حارس بيلباو يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

85' أوووووووووه فرصة خطيرة لبرشلونة عن طريق ديباي، تمريرة رائعة من دي يونج إلى ممفيس الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

تبديل لبرشلونة بخروج ديست ودخول إيمرسون

77' عررضية من الجهة اليسرى لبيلباو ولكن نيتو يمسك بالكرة

74' جوووووووووووووووووووووووووووووول ديباي يسجل التعادل لبرشلونة، روبيرتو يمرر للهولندي الذي سدد كرة قووية لا تُصد في الزاوية القريبة لحارس بيلباو

73' يا الله! دي يونج يلعب الكرة ساقطة بشكل مُذهل ولكنها تصطدم بالعارضة، جريزمان يحاول متابعتها ويسددها ولكن الكرة تمر بجوار القائم

72' برشلونة يبحث عن هدف التعادل

تبديلين لبرشلونة بدخول ديمير وروبيرتو وخروج بيدري وبرايثوايت

62' تسديدة مباغتة وقوووووية من بيرنجوير ولكن نيتو يتصدى لها

61' تمريرة بينية رائعة إلى ويليامز الذي كاد ينفرد بالمرمى ولكن نيتو يخرج من مرماه ويشتت الكرة

52' تسديدة من الأمريكي ديست ولكن حارس بيلباز يمسك بالكرة

49' جووووووووووووووووووووووووووووووول تقدم مستحق تمامًا لبيلباو، ضربة ركنية للفريق الباسكي، الكرة تصل إلى مارتينيز الذي يسددها برأسه على يمين نيتو ويسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

45'غير معقوووووووول! أراوخو ينقذ هدف محقق لبيلباو، يشتت الكرة من على خط المرمى! تمريرة طولية لتصل للاعب بيلباو، نيتو يخرج من مرماه ليشتت الكرة تصل لويليامز الذي سددها في المرمى الخالي من نيتو، ولكن الأوروجوياني يبدع في إنقاذ الموقف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أراوخو يسجل هدفًا بمقصية مزودجة ولكن يتم إلغاءه لوجود خطأ على برايثوايت لدفعه للمدافع أثناء تمرير الكرة للأورجوياني برأسه

39' تسديدة من ويليامز ولكن نيتو يمسك بالكرة

33' عررضية خطيررة من الجهة اليمنى لبيلباو، ولكن ويليامز يسدد الكرة بجوار القائم

31' عرضية أخرى خطيرة لأتلتيك من الجهة اليسرى، يشتتها الدفاع تصل لويليامز الذي يسددها برأسه ولكنها عالية عن مرمى نيتو

تيديل اضطراري أول لبرشلونة بخروج المُصاب بيكيه ودخول أراوخو

بطاقة صفراء لجارسيا بعد أن قام بعرقلة ويليامز

26' عرضية من الجهة اليسرى لأتلتيك، تصل إلى فينسيدور الذي سدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

21' ضربة حرة مباشرة لبرشلونة، يلعبها ديباي ويسدد الكرة ولكنها تصل سهلة ليد حارس بيلباو

17' بيلباو يضغط بشكل رائع ويستمر خطأ في التمرير من دفاع برشلونة، الكرة تصل إلى ويليامز الذي كانت لديه فرصة ذهبية للتسجيل! ولكن دي يونج يتدخل ببراعة ويشتت الكرة لضربة ركنية

10' أوووووووووووووه سانسيت كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لأتلتيك ولكن كرته تصطدم بالعارضة والقائم!

6' أوووووووووه برايثوايت يهدر فرصة لا تضيع! ديباي يراوغ بشكل رائع ويمرر كرة يشتتها دفاع بيلباو بشكل خاطئ، تصل للمهاجم الدانماركي الذي سدد الكرة عالية عن المرمى

3' ضغط شرس من بيلباو على برشلونة في نصف ملعب العملاق الكتالوني

1' فرصة أولى خطيرررة لفريق بيلباو ، عرضية من الجهة اليمنى تصل لويليامز الذي يسددها ولكن دفاع برشلونة يتدخل ويشتت الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ألبا - جارسيا - بيكيه - ديست

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل بيلباو:

قرر المدرب مارسيلينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

أجيرزابالا

بالنزياجا - مارتينيز - فيفيان - ليكوي

مونيايين - كارييو - فيسيندور بيرنجوير

ويليامز - سانسيت

في المقابل، تمكن أتلتيك بيلباو من التعادل سلبيًا خارج ملعبه في الأسبوع الماضي أمام إلتشي، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الأول له في الموسم، وما أجمل أن يتحقق ذلك أمام خصم مثل برشلونة.

استطاع العملاق الكتالوني تحقيق بداية جيدة في الجولة الأولى بالفوز على ريال سوسييداد على ملعبه برباعية مقابل هدفين، ولكنه سيكون في اختبار حقيقي في مباراة الليلة في أول مواجهة صعبة خارج ملعبه بدون ميسي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سان ماميس.