“برشلونة هو نفسه دون ميسي"

يرى كوكي قائد أتلتيكو مدريد أن نادي برشلونة لا يفتقد أي دوافع في غياب ليونيل ميسي تجعله خصم أقل مما كان عليه في وجود الأرجنتيني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كوكي مع مجلة "فاموس"، وتطرق خلالها للحديث عن حظوظ فريقه في التتويج بالدوري الإسباني ومواجهته المقبلة ضد برشلونة.

وقال كوكي: "لا يزال الوقت مبكرًا للغاية في الدوري الإسباني، نحن في شهر فبراير، وفي الموسم الماضي كنا في نفس الموقف وريال مدريد كاد أن يلحق بنا".

وأضاف: "برشلونة هو نفسه حتى بعد رحيل ميسي، لديهم الأفراد والدوافع التي تجعلهم يريدون تحقيق الانتصارات طوال الوقت".

وأردف: "لا أمانع التعادل على ملعب كامب نو وأن يستمر الرقم السلبي لنا هناك في الدوري طالما نحقق البطولة في النهاية".

وعانى أتلتيكو مدريد من الهزائم والتعادلات طوال الـ 16 عامًا الماضية في بطولة الدوري، حيث لم يخرج بأي فوز.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 35 نقطة بينما يحل أتلتيكو مدريد رابعًا بـ 36 نقطة.