"أشعر بالضياع" .. ديكو يثور بعد أزمة هدف برشلونة الملغي أمام سوسييداد: لن يفلت ريال مدريد من الضرر!

لقطة أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية..

"أنا ضائع".. بهذا الوصف؛ عبّر البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن غضبه من عمل تقنية "التسلل شبه الآلي"؛ والتي أثارت الجدل خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد ريال سوسييداد.

برشلونة خسر (0-1) أمام مستضيفه ريال سوسييداد، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025، في مباراة شهدت إلغاء هدف مثير للجدل، سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الكتالوني.

بعض الصور أوضحت أن ليفاندوفسكي كان في "وضعٍ سليم" وليس في حالة "تسلل"، عندما سجل هدفًا لنادي برشلونة؛ بينما أظهرت صورة تقنية الفيديو "فار"، أن جزء من حذاء المهاجم البولندي، قد سبق مدافع الفريق المنافس.

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وعن ذلك يقول ديكو في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا ضائع حقًا.. لابد أن يشرحوا لنا طريقة عمل تقنية (التسلل شبه الآلي)؛ حيث من الواضح أنها لم تقم بإصلاح المشكلات بعد".

وأضاف المدير الرياضي البرتغالي: "هُناك شخص ما يضغط على (الزر)، لتحديد لحظة التسلل، واختيار ألوان الأحذية.. إذًا؛ هي تقنية ليست (آلية) على الإطلاق".

وشدد ديكو على أنه إذا كانت تقنية "التسلل شبه الآلي"، تعتمد على العنصر البشري في المقام الأول؛ فهُنا لا فائدة منها، ومن الأفضل إلغائها نهائيًا، لأنها تسبب الكثير من الجدل للمشاهد، قبل المسؤولين في الأندية، مستشهدًا بهدف ليفاندوفسكي في ريال سوسييداد، الذي اعتبره صحيحًا 100%.

ووصف ديكو أزمة تقنية التسلل شبه الآلي بـ"قضية كرة القدم"؛ حيث أن جميع الأندية قد تتضرر منها، وليس برشلونة فقط؛ قائلًا: "غدًا.. قد يحصل نفس الأمر لريال مدريد أو أتلتيكو أو إشبيلية".

واعتبر ديكو أن الخطأ الذي حدث في إلغاء هدف ليفاندوفسكي، غير مؤثر بشكل كبير، لأن برشلونة لا يزال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ متساءلًا في نهاية حديثه: "ماذا لو حدثت هذه اللقطة في مباراة لتحديد البطل أو الفريق الهابط؟!".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"، والذي لعب لقاءً أقل؛ بعد تأجيل مواجهته ضد فالنسيا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر، بسبب الفيضانات.