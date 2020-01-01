ليس نيمار .. برشلونة يقترب من نجم باريس

العمل مستمر منذ فبراير على تلك الصفقة

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة في مفاوضات من أجل التعاقد مع ظهير باريس سان جيرمان ليفين كورزاو الصيف القادم بشكل مجاني.

الظهير الأيسر الفرنسي ينتهي عقده مع ناديه بحلول نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده، بل وكان على وشك المبادلة مع ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس في يناير ولكن فشلت الصفقة.

وبحسب "سبورت"، فبرشلونة في مفاوضات مع وكيل اللاعب كيا جورباشيان منذ فبراير الماضي، والمحادثات في مرحلة متقدمة بين الطرفين لنقل اللاعب دون مقابل.

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وذكرت الصحيفة أن العلاقة الطيبة بين مسؤولي البلوجرانا وكورباشيان هي السبب في مضي المفاوضات قدماً، إذ أن الوكيل كان وراء صفقتي فيليبي كوتينيو ونيتو بالماضي.

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سبب آخر طرحته الصحيفة لسعي برشلونة لتأمين توقيع كورزاوا هو عدم الاقتناع بجونيور فيربو حتى الآن، رغم أنه أتى فقط الصيف الماضي من صفوف ريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة الجمعة أن فيربو سيتم بيعه في الانتقالات الصيفية، وسط محاولات لإقناع إنتر بالحصول عليه لتخفيض قيمة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

التقرير تحدث أن كورزاوا يعلم أنه لن يكون المرشح الأساسي لشغل مركز الظهير الأيسر في وجود جوردي ألبا، ولكنه لا يزال مرحباً بفكرة الانضمام للنادي الكتالوني.

كورزاوا انتقل في 2015 من صفوف موناكو إلى باريس سان جيرمان، ولكن الإصابات وتراجع المستوى كلفه مركزه أساسياً مع بي إس جي.