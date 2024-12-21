لابورتا: هذا العقد هو "الأفضل في التاريخ" وسيعيد برشلونة إلى مكانته العالمية!

رئيس النادي الكتالوني يكشف كواليس الاتفاقية الجديدة

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن الاتفاق الذي تم عقده مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، سيعيد العملاق الكتالوني إلى واجهة الأندية على مستوى العالم.

لابورتا كان مسؤولًا عن افتتاح الجميع العامة غير العادية للنادي، للموافقة على الاتفاقية التي توصل لها مجلس الإدارة مع شركة نايكي قبل بضعة أسابيع، وبدوره طلب الرئيس من الجميع الموافقة على هذه الرعاية التي وصفها بمثابة "العقد الأفضل للملابس الرياضية في تاريخ كرة القدم".

وقال رئيس برشلونة في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"كانت هناك حالة من فقدان الثقة المتبادلة وتم إضفاء الطابع القضائي على العلاقة مع نايكي، ووقتها كان علينا الاختيار بين إنشاء إطار جديد أو السير في طرق مختلفة".

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وأضاف:"نايكي استمتعت لنا وتوصلنا إلى اتفاق بعد عملية طويلة شهدت أقصى قدر من الصراع مع مواقف متباعدة للغاية، وهو ما دفعنا إلى البحث عن وسيط لمساعدتنا على التوافق من جديد".

وأوضح:"إنها اتفاقية جديدة تعمل على تحسين اقتصاد النادي دون أن يضطر الأعضاء إلى الإنفاق العميق من جيوبهم، وهذا يضمن نموذجنا كنادٍ، نحن أقوياء ومقتنعون ومصصمون على استكمال تعافي النادي بمعنى الكلمة، وهذه الاتفاقية تسير على هذا المنوال لإعادة الانتعاش الاقتصادي من جديد، وللتأكيد على أن برشلونة قد عاد إلى مكانة رائدة عالميًا".

وفي نهاية حديثه تطرق لابورتا إلى بعض جوانب العقد الجديد مع نايكي، ووضعه خطة على المدى القريب والمتوسط لتوليد المزيد من الأموال وضخها إلى خزينة النادي.