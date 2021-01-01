هل يستجيب لابورتا؟ .. "أحلم باللعب بجانب ميسي في برشلونة"

تصريح واضح من النجم الألماني

كشف ماريو جوتزه لاعب أيندهوفن عن حلمه اللعب بجانب ليونيل ميسي في برشلونة، كما أشار إلى نيته بذل قصارى جهدي للعودة للمنتخب الألماني وتمثيله في كأس أمم أوروبا 2021.

بطل العالم عام 2018 وصاحب هدف فوز ألمانيا بدأ يستعيد مستواه وسمعته الممتازة من خلال أدائه الممتاز مع أيندهوفن في الدوري الهولندي، وذلك بعد سنوات من التراجع والمعاناة خاصة على الصعيد الصحي والبدني.

اقرأ أيضًا | ميلان والتجديد لزلاتان إبراهيموفيتش .. حيرة بين العقل والعاطفة

صاحب الـ28 عامًا مرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2022 مع فريقه الهولندي، وقد كشف عن إعجابه الشديد بالأسطورة الأرجنتينية بقوله لموقع 11فريوندا "اللعب بجوار ميسي وتطبيق أسلوب الاستحواذ مع البارسا سيكون بمثابة الحلم".

جوتزه نفى وجود عروض ملموسة من أندية روما والإنتر وفيورنتينا، كما استبعد فكرة اللعب في أمريكا، مضيفًا حول إمكانية الانتقال لنادي إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام "لست مقتنعًا بأن الوقت قد حان للعب في أمريكا. أريد أن ألعب في دوري الأبطال من جديد".

أضاف حول مستقبله "سأقلق حول مستقبلي إن أراد المدرب روجر شميدت الرحيل. لدي اتفاق مع أيندهوفن حول الجلوس معًا والحديث حال وصول عرض مذهل".

يُذكر أن جوتزه لعب 17 مباراة مع أيندهوفن هذا الموسم سجل خلالهم 5 أهداف وصنع مثلهم، علمًا أنه انضم للفريق في بداية أكتوبر الماضي.