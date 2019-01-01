شكوك حول مشاركة ميسي أمام دورتموند

إصابة ميسي قد تبعده حتى عن اللقاء الافتتاحي في دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات النادي الكتالوني صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الليجا.

ميسي لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وأصبح البرغوث خارج حسابات المدرب إيرنستو فالفيردي لمواجهة فالنسيا وتدرب وحيدًا في الصالة الرياضية بينما عاد لويس سواريز إلى التدريبات مما قد يجعله يشارك أساسيًا في اللقاء.

وقرر النادي الكتالوني عدم المخاطرة بمشاركة ميسي في المباراة كما أنّه قد يغيب أيضًا عن مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان فالفيردي قد أكد من قبل أنّ صاحب الـ 32 عامًا لن يشارك في أي مباراة سوى بعد التحسن بصورة نهائية.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرة وتعادل في آخرى ليحقق 4 نقاط فقط في 3 جولات.