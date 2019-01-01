دوري أبطال أوروبا

برشلونة يغير اسم ميسي

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ميسي عاد لقائمة برشلونة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

قام برشلونة بتغيير اسم قائده ونجمه ليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها لمواجهة إنتر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وعاد ميسي للمشاركة في التدريبات بعد غياب في الأيام الماضية بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته عن لقاء خيتافي الأخير.

ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر قائمته للمباراة، وبدلاً من كتابة ليونيل ميسي بجوار الرقم عشر استخدم مصطلح The Goat.

ويستخدم مصطلح The Goat في الآونة الأخيرة للإشارة للاعب الأفضل في العالم والتاريخ، وسط منافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو.

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ويحل إنتر ضيفاً على ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء لمقابلة برشلونة ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

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