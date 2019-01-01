برشلونة يغير اسم ميسي

ميسي عاد لقائمة برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قام برشلونة بتغيير اسم قائده ونجمه ليونيل ميسي في القائمة التي أعلنها لمواجهة إنتر مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وعاد ميسي للمشاركة في التدريبات بعد غياب في الأيام الماضية بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته عن لقاء خيتافي الأخير.

ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر قائمته للمباراة، وبدلاً من كتابة ليونيل ميسي بجوار الرقم عشر استخدم مصطلح The Goat.

#BarçaInter squad



1. Ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Todibo

8. Arthur

9. Suárez

10. The Goat

11. O. Dembélé

13. Neto

15. Lenglet

16. M. Wague

17. Griezmann

19. Aleñá

20. S. Roberto

21. F. De Jong

22. Vidal

24. Junior

27. C. Pérez — FC (@FCBarcelona) October 2, 2019

ويستخدم مصطلح The Goat في الآونة الأخيرة للإشارة للاعب الأفضل في العالم والتاريخ، وسط منافسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو.

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ويحل إنتر ضيفاً على ملعب "كامب نو" مساء الأربعاء لمقابلة برشلونة ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.